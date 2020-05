SuperShopping Osasco realiza ações de Dia das Mães

O SuperShopping Osasco preparou ações especiais para este Dia das Mães, no domingo, 10 de maio. Para comemorar a data, Ana Baccaro, que ilustrou a campanha Distribua Amor, fez desenhos exclusivos que estão disponíveis para download no site do shopping center para crianças e adultos colorirem em uma iniciativa lúdica e relaxante.

A Patyzul também entra na festa, dando dicas de presentes nas redes sociais Facebook e Instagram.

Escolheu o presente? Aproveitou para pedir o almoço do domingo em um dos restaurantes do shopping center? Além do serviço delivery, as compras também podem ser entregues no drive thru do estacionamento.

Administrado pela Saphyr Shopping Centers, o SuperShopping Osasco ganhou um catálogo digital de presentes com diferentes opções para os clientes homenagearem a família, um filtro para Instagram exclusivo e um vídeo comemorativo preparado para veiculação no Facebook e Instagram.

“São tempos desafiadores e revelam como é bom estar com quem amamos, mesmo que o conceito de presença hoje vá além da presença física. O SuperShopping Osasco comemora essa data tão especial buscando conectar pessoas e promover experiências memoráveis onde quer que elas estejam”, diz Fabrício Cunha, gerente de Marketing Corporativo da Saphyr Shopping Centers.