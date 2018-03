SuperShopping Osasco recebe estação Masterchef Júnior

O SuperShopping Osasco traz a Estação MasterChef Júnior à região. A experiência reúne gastronomia, entretenimento, descobertas e aprendizagem para crianças de cinco a 12 anos, inspirada no programa fenômeno de audiência no Brasil e no mundo. O evento é gratuito e acontece de 15 de março a 8 de abril.

“A expectativa é de que mais de 2 mil pessoas participem da brincadeira, que termina com todos degustando os pratos preparados pelas crianças”, diz Carolina Bonafé, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

No sábado, dia 17, a atração conta ainda com a presença de Mateus Girardi, ex-participante do MasterChef Júnior, que vai compartilhar, das 16h às 20h, suas dicas e experiências na cozinha, além de tirar fotos com os participantes da estação. O garoto de apenas 15 anos fez uma passagem no programa exibido em 2015 e foi um dos principais talentos revelados no reality show.

A visita monitorada na Estação é realizada em oito etapas dedicadas especialmente às crianças. Ao entrarem no espaço, elas recebem dicas, dos especialistas, de como se tornarem chefs, um painel apresenta os utensílios indispensáveis na cozinha e uma estação de eletrodomésticos gigantes estimula a imaginação e a criatividade. Na sequência, os participantes experimentam temperos e sabores diferentes e visitam o mundo dos vegetais e legumes.

Para os menores de cinco anos não ficarem de fora do clima MasterChef, o shopping center preparou a Arena Baby. O ambiente lúdico, instalado no 1º Piso, recria uma bancada real, mas com utensílios de brinquedo e que não oferecem risco aos pequenos, para que possam se divertir e aprender sobre os alimentos de forma leve e lúdica.

Para participar, as crianças devem ser inscritas antecipadamente no local, no 2º Piso do shopping center. Cada turma será composta por até 10 participantes e toda a experiência terá duração de cerca de 30 minutos por turma.