SuperShopping Osasco tem programação especial no mês da Criança

O SuperShopping Osasco oferece uma programação especial para quem espera pelo Dia das Crianças. A família toda pode aproveitar gratuitamente os workshops de gastronomia, moda e educação. As receitas são inspiradas nos pratos preferidos da infância, como hambúrguer, brigadeiro, biscoitos e pizza.

Se a ideia é inovar no estilo, a dica é a customização de roupas e acessórios. Para desenvolver a imaginação e criatividade, o espaço traz uma oficina de contação de histórias. As aulas são indicadas a partir dos cinco anos e acontecem de 9 a 27 de outubro no shopping center.

“Resgatamos o clima familiar e leve da data. As atividades são uma forma de estreitar o relacionamento entre pais e filhos com uma experiência de aprendizado conjunto para levar para toda vida”, convida Rhuann Destro, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

As frutas são utilizadas para destacar a importância de ter uma alimentação balanceada e saudável desde criança, com sucos naturais, smoothies e sorvetes.

As aulas sobre decoração de cupcakes, customização de bolsas ecológicas e oficina de camisetas completam a programação. Depois do aprendizado, o passeio fica ainda mais especial com uma contadora de histórias com princesas, heróis e os personagens mais famosos dos desenhos animados.

Para participar dos workshops basta se inscrever no espaço localizado no 2º Piso do SuperShopping Osasco. As vagas são limitadas, comportando cerca de 25 crianças por turma. Menores de idade precisam estar acompanhados por um responsável.

A Senac Service Store é uma parceria entre o principal centro de lazer e conveniência da região e as unidades Senac Osasco e Aclimação.

Confira abaixo a programação completa:

Data Tema Horários Segunda-feira, dia 16 Crie, faça e customize sua ecobag 15h Segunda-feira, dia 9 Balas de gelatina 14h30 Terça-feira, dia 10 Oficina e customização de camisetas 19h Quarta-feira, dia 11 Decorando cupcakes 14h30 Terça-feira, dia 17 Meu hamburguinho gourmet 14h30 e 19h Quarta-feira, dia 18 Decorando cupcakes 14h30 Quinta-feira, dia 19 Delícias de verão: preparo de sucos saudáveis 14h30 Sexta-feira, dia 20 Mão na massa: dia de pizza 14h30 Conhecendo as frutas 19h Sábado, dia 21 Biscoitos divertidos 15h Segunda-feira, dia 23 Brigadeiros Gourmet 14h30 Smoothies saudáveis e coloridos 18h Terça-feira, dia 24 Mão na massa: dia de pizza 14h30 Quarta-feira, dia 25 Mão na massa: dia de pizza 14h30 Quinta-feira, dia 26 Delícias de verão: preparo de sorvetes 14h30 Sexta-feira, dia 27 Hora da história 15h Conhecendo as frutas 19h

Mês das Crianças no SuperShopping Osasco

Data: de 9 a 27 de outubro

Horário: cada oficina tem um horário especial. A programação completa está no site www.supershoppingosasco.com.br

Local: SuperShopping Osasco – Senac Service Store, 2º Piso, próximo à loja O Boticário

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1.828 – Osasco – esquina com a Av. Maria Campos

Valores dos workshops: gratuitos