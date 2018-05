SuperShopping Osasco tem programação especial para todas as idades no feriadão

No SuperShopping Osasco, crianças, jovens e adultos podem aproveitar uma programação completa de atividades culturais e de entretenimento durante os dias de folga do feriado prolongado de Corpus Christi, na quinta-feira, 31 de maio.

“Preparamos opções de lazer para todas as idades e que vão tornar os momentos de lazer em família, ainda mais especiais, com opções para todos os perfis”, explica Carolina Bonafé, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

Pais e filhos vivem uma experiência muito divertida e cheia de descobertas no Kids Park Fazendinha. A atração especial tem um cenário inspirado em clima rural e traz pula-pula, touro inflável, piscina de bolinhas, cama elástica e um carrossel.

As atividades são indicadas para crianças de até nove anos e o ingresso custa R$ 20 para 15 minutos na atração. A cada minuto adicional é cobrado o valor de R$ 1.

A New Play Kids Station é ideal para os pais que querem fazer um passeio tranquilo e resolver as pendências do dia, enquanto os filhos se divertem na piscina de bolinhas ou nos escorregadores, com monitores que entretêm as crianças.

Para apaixonados por adrenalina, os simuladores de ação da Desbravadores Airsoft trazem uma modalidade de tiro ao alvo com armas de pressão que promete conquistar jovens e adultos. Para participar, é preciso ter mais de 18 anos.

Os menores devem estar acompanhados ou apresentar autorização devidamente assinada por um responsável e os valores são a partir de R$ 30.

Quem procura por um programa mais aconchegante ainda mais com a chegada do frio, a pedida é aproveitar para assistir aos principais lançamentos do cinema nas sete salas Kinoplex, como Deadpool 2 e A Noite do Jogo.

Depois do passeio, nada melhor do que experimentar os deliciosos pratos dos mais de 30 restaurantes e fast foods do shopping center, com opções para todos os gostos.

Feriado no SuperShopping Osasco

Kids Park Fazendinha

Data: até 30 de junho

Horário: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, domingo e feriado, das 12h às 21h

Local: Praça de Eventos, 1º Piso

Valor: R$ 20 para 15 minutos. Cada minuto adicional tem custo de R$ 1

New Play Kids Station

Local: 2º Piso

Valor: consulte no local

Desbravadores Airsof

Local: 1º Piso

Valor: a partir de R$ 30

Kinoplex

Local: 3º Piso

Valor: a partir de R$ 24, de acordo com a programação

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1.828 – Osasco – esquina com a Av. Maria Campos