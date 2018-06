SuperShopping Osasco vai exibir jogos da Copa do Mundo em telão na praça de alimentação

Copa do Mundo no SuperShopping Osasco Brasil x Suíça

Data: domingo, dia 17, às 15h

Horário de funcionamento: das 10h às 22h. As lojas têm funcionamento facultativo até às 14h30, com pausa para o jogo, e voltam a abrir das 17h30 às 20h Brasil x Costa Rica

Data: sexta-feira, dia 22, às 9h

Horário de funcionamento: das 11h30 às 22h Brasil x Sérvia

Data: quarta-feira, dia 27, às 15h Publicidade Telão

Praça de Alimentação, 3º Piso SuperTrocas de Figurinhas

Data: até 15 de julho

Local: 2º Piso, ao lado da loja Soccer City

Horário: segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, domingo e feriado, das 14h às 20h Entrada gratuita SuperShopping Osasco

Horário de funcionamento: das 10h às 22h. As lojas têm funcionamento obrigatório até às 14h30, com pausa para o jogo, e voltam a abrir das 17h30 às 22h

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1.828 – Osasco – esquina com a Av. Maria Campos