Suplentes assumem cadeiras de Ana Paula Rossi e Rodrigo Gansinho na Câmara de Osasco

A Câmara Municipal de Osasco deu posse a dois novos vereadores durante a sessão ordinária desta terça-feira (4). Os suplentes Alexandre Capriotti e Bispo Nunes, ambos do PL, assumiram as vagas de Ana Paula Rossi e Rodrigo Gansinho, respectivamente, que se licenciaram por 31 dias para tratar de assuntos particulares.

publicidade

“Estou muito feliz e honrado em fazer parte desse seleto grupo de vereadores da nossa cidade. Nesses 20 anos de vida pública, tive a oportunidade de conviver com muitos de vocês, que não medem esforços para fazer o melhor pela cidade”, afirmou Alexandre Capriotti. Ele descreveu como “grande desafio” ocupar o lugar de Ana Paula Rossi.

Capriotti declarou que uma de suas bandeiras será a defesa da causa animal. “A gente precisa, de verdade, ter representantes em todas as esferas”. O parlamentar agradeceu o prefeito Rogério Lins (Pode) pela criação da Secretaria-Executiva de Proteção da Fauna e Bem-Estar Animal. Além da causa animal, o parlamentar afirmou que a inclusão através do esporte e a terceira idade também fazem parte de suas bandeiras.

publicidade

Bispo Nunes, por sua vez, falou sobre sua trajetória até chegar à Câmara Municipal de Osasco. Com carreira no serviço público, entre eles a Guarda Civil Municipal e a Defesa Civil Municipal, Nunes agradeceu a oportunidade.

“Num período de 35 anos, sempre almejei este momento. Para muitos, um período curto. Mas, para mim, um momento esperado. Quero agradecer ao Gansinho, que uma vez me disse que sempre teve o sonho de assumir a cadeira. E ele me proporcionou esta experiência”, confidenciou Bispo Nunes.

O parlamentar agradeceu o prefeito Rogério Lins e parabenizou, especialmente, a Defesa Civil de Osasco, instituição em que atuou por dez anos. A instituição Anjos da Guarda também recebeu os agradecimentos do parlamentar. Nunes é presidente licenciado do Anjos da Guarda, que atualmente conta com 1200 jovens. “Estou à disposição para trabalhar e, nestes 31 dias, serão 24 horas no ar”, disse o Bispo Nunes.