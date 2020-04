Suposto namorado, família e famosos homenageiam Gugu, que faria aniversário hoje

Gugu Liberato faria aniversário de 61 anos nesta sexta-feira (10). A data foi marcada por diversas homenagens ao apresentador, morto em novembro do ano passado, em um acidente doméstico nos Estados Unidos.

Apontado como suposto companheiro dele, o chef Thiago Salvático, postou nas redes sociais uma foto dos dois em Paris. “A morte não separa as pessoas que amamos pois elas continuam vivas dentro dos nossos corações. O dia 10 de abril é dia de lembrar com alegria tudo o que você fez e representou, a pessoa gentil e carinhosa que só transmitia amor e contagiava a todos com o seu enorme carisma. Eu tenho certeza de que você está em algum lugar muito especial ao lado de Deus”, declarou ele.

O administrador do perfil oficial de Gugu no Instagram também homenageou o apresentador com o texto abaixo e fotos de sua trajetória no Instagram:

“Hoje GUGU completaria 61 anos! Neste 2020 ele não está mais aqui pertinho da gente, nosso Gugu atendeu ao chamado de Deus e seguiu sua caminhada agora lá no alto, onde vivem os anjos.

Neste seu dia, querido Gugu, vamos lembrar de você inspirados pelo aviador francês Antoine de Saint-Exupéry, que em seu livro O Pequeno Príncipe, nos apresentou a frase “O essencial é invisível aos olhos”. Você passou por nossas vidas e semeou um sentimento muito especial.

Esse sentimento segue batendo em nossos corações, basta deixarmos de lado as coisas superficiais e focarmos na verdadeira beleza que é algo que existe dentro de cada um de nós. Assim é o grande tesouro que a vida nos dá, algo tão grande e infinito que não pode ser acessado pelos olhos. Assim é o sentimento verdadeiro, algo que não vemos e nem podemos tocar, podemos apenas sentir.

Não podemos mais ver você bem de pertinho, mas sentiremos para sempre a sua energia, a sua luz. Que Deus te abençoe hoje e sempre… Reunimos aqui uma seleção de fotos que fazem parte do acervo pessoal de Gugu. Momentos felizes e inesquecíveis que ele agora divide com todos aqueles que o amaram.

Que seu dia seja de luz, paz e amor!”.

Sonia Abrão, Mara Maravilha e Simony também homenagearam Gugu. “O que seria 61 anos para quem crê em vida eterna?”, questionou Mara.