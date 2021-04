Surpresa… Mulher descobre que namorado é seu primo após ganhar teste de DNA de presente de aniversário

Uma mulher britânica descobriu que estava namorando o primo logo após ganhar um exame de DNA de presente de aniversário dele. O caso viralizou nas redes sociais.

Em um vídeo publicado no Tik Tok, a jovem Matilda contou que a árvore genealógica de sua família sempre foi um mistério porque não chegou a conhecer seu pai biológico e sua mãe foi adotada. Ela, no entanto, queria descobrir possíveis doenças hereditárias.

Ao conviver com o drama de Matilda, o namorado decidiu presenteá-la com um teste de DNA em outubro. De acordo com o site The Sun, o rapaz também quis fazer um exame. Após analisar a árvore genealógica de cada família, eles descobriram que tinham a mesma bisavó paterna, levando-os a crer que são primos de segundo grau.

“Então, recebemos os resultados um mês depois e eu comecei a analisar a minha lista de parentes. Foi aí que percebi que tinha alguém com o mesmo nome que ele. E, depois, descobri que ele é meu primo”, revelou a jovem.

