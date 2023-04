Suspeito anuncia assalto dentro de bar e é morto a tiros por policial à paisana no Jaguaribe

Um indivíduo foi morto a tiros por um policial militar à paisana após anunciar um assalto dentro de um bar, no Jaguaribe, em Osasco. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (17), dentro de um estabelecimento comercial localizado na avenida Jaguaribe.

Armado, o suspeito estava com capacete e uma mochila de entregador nas costas quando entrou no bar anunciando o assalto. Quando ia tomar o celular de um cliente, foi atingido por cinco tiros disparados pelo policial que estava em seu dia de folga no bar.

Ferido, o indivíduo tentou sair do estabelecimento, mas caiu. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Antônio Giglio, em Osasco, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia constatou que ele usava um simulacro na tentativa de assalto.

A arma do policial foi apreendida e o bar passou por perícia. Já o caso foi registrado no 5º DP de Osasco como morte decorrente de intervenção policial, legítima defesa e roubo.