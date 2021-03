Suspeito de 18 anos é preso pelo assassinato de escrivão da Polícia Civil em Carapicuíba

M.S, de 18 anos, foi preso como suspeito de ter participado do assassinato do escrivão de polícia Leandro Watanabe de Araújo Miranda, de 36 anos, durante uma tentativa de assalto em Carapicuíba.

O crime aconteceu na madrugada de sexta-feira (19), na rua João Fasoli, na região do Jardim Marilu, em Carapicuíba. Imagens de câmera de segurança filmaram a ação dos criminosos. Em uma moto, os bandidos seguiam o carro dirigido pelo escrivão, que voltava do trabalho rumo ao condomínio onde morava. Até que os criminosos pararam ao lado do carro e anunciaram o assalto.

Quando o assaltante que estava na garupa foi até o veículo, Watanabe reagiu e os dois entraram em luta corporal. Até que um dos criminosos conseguiu dar um tiro fatal no escrivão. Os bandidos fugiram em seguida sem levar nada.

Leandro Watanabe chegou a ser resgatado por policiais militares e encaminhado ao Hospital Geral de Carapicuíba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado como latrocínio pelo 1º DP de Carapicuíba.

Até o momento, foi preso como suspeito de ser um dos participantes do crime M.S, de 18 anos. O comparsa já foi identificado, mas continua foragido.