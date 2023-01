Suspeito de abusar da enteada de 17 anos é preso ao sair de motel em Barueri

Um homem de 54 anos foi preso ao sair de um motel com a enteada de 17 anos, em Barueri, nesta segunda-feira (30). Ele é suspeito de abusar sexualmente da adolescente desde que ela tinha nove anos.

publicidade

As informações são do jornal do SBT. Segundo a reportagem, a polícia chegou ao homem após a vítima contar sobre os abusos à uma pessoa próxima, que procurou a polícia para fazer a denúncia. Um vídeo mostrou ainda o momento em que o suspeito aparece entrando no motel com a vítima.

Segundo as investigações, o suspeito usava o documento da mãe da adolescente para conseguir entrar no motel com a enteada menor de idade. A vítima relatou que sofria ameaças e que o padrasto tinha uma arma de fogo. “Essa arma foi encontrada na casa dele”, disse o delegado responsável pelo caso, à reportagem.

publicidade

O suspeito tem histórico por homicídio e lesão corporal, segundo a polícia. O delegado afirmou que a mãe da adolescente desconfiava dos abusos, mas não tinha certeza. “Ela tinha medo por ele ser uma pessoa com histórico de violência, então acredito que ela tinha medo do que estava acontecendo”, completou.

O indivíduo foi detido e levado à Delegacia da Mulher de Barueri, onde o caso foi registrado, e encaminhado à carceragem de Carapicuíba. Ele vai responder por violência doméstica, estupro, ameaça e porte ilegal de arma de fogo.