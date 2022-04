Suspeito de abusar da neta de 11 anos é preso em Osasco

Um homem foi preso em flagrante acusado de abusar sexualmente da própria neta, de 11 anos, no bairro Santa Maria, em Osasco. Prisão foi realizada na tarde de sábado (16).

De acordo com a Polícia Militar, a menina estava em casa com o avô e o pai, que trabalha lavando carros no quintal da residência, na rua Gaetano del Gaizo. A criança saiu para o quintal e perguntou ao pai se a mãe já havia chegado da feira. Ele então percebeu que a filha estava muito nervosa e questionou se havia acontecido alguma coisa.

Em seguida, o pai pegou o celular das mãos da menina e viu que ela havia mandado mensagens para a mãe dizendo que o avô teria tentado abusar dela. Revoltado, o pai da menina foi tirar satisfações com o avô e o agrediu. O suspeito tentou fugir à pé.

A família acionou a PM por meio do 190. Ao receber a denúncia, a polícia iniciou buscas na região. O avô da menina, que estava com o hematomas no rosto, foi encontrado pelos policiais na Avenida Ayrton Sena. Segundo a polícia, após ter sido abordado, ele confessou o crime e foi preso.

O homem foi conduzido ao 5° DP de Osasco, onde o caso foi registrado como estupro de vulnerável.

O outro lado:

Uma pessoa dizendo-se da família do homem entrou em contato com o Visão Oeste e alegou que as informações iniciais da matéria estariam incorretas. Segundo ela, o autor do suposto abuso não é exatamente avô da vítima, embora tenham um grau de parentesco. Além disso, segundo ela, o abuso não teria se concretizado de fato e o suspeito sofre de um tipo de deficiência mental. O episódio continuará em apuração.