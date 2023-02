Suspeito de abusar de cinco enteados em Itapevi é preso

Um homem foi preso pela Polícia Civil, na última terça-feira (31), suspeito de abusar sexualmente de cinco enteados, com idades entre 5 e 20 anos, em Itapevi.

De acordo com as investigações, o suspeito engatou um relacionamento virtual com a mãe das vítimas, que eram da Bahia, após conhecê-la através de um jogo online. Ele convenceu a mulher a se mudar para Itapevi e trazer os filhos de 5, 8, 10, 12 e 20 anos, sendo que o último é autista. As informações são do R7.

O homem teria começado a abusar dos enteados pouco tempo após o convívio juntos, mas a mãe das vítimas não conseguia denunciá-lo. A situação foi descoberta por familiares da mulher, que são da Bahia, e o denunciaram à polícia.

Equipes da Delegacia de Defesa da Mulher de Itapevi foram ao endereço na manhã de terça-feira, questionaram sobre a denúncia e a mulher desabafou. O padrasto foi preso e encaminhado à delegacia.