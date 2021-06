Suspeito de atirar em policial durante tentativa de assalto em Osasco é preso no interior

Douglas Ferreira, de 28 anos, foi preso em Olímpia, no interior paulista, acusado de atirar em um investigador da Polícia Civil durante uma tentativa de assalto, no Centro de Osasco. O crime aconteceu na sexta-feira (25), quando o policial levava o filho autista, de 5 anos, a uma clínica médica.

O investigador Klaus Friedrich Paninka, de 49 anos, estava dentro do carro com o filho e falava ao celular quando foi surpreendido pelo criminoso, que estava com uma mochila de entrega. Durante a tentativa de tomar o celular, o bandido disparou duas vezes contra a vítima, que foi baleada no pulmão e no braço esquerdo.

Segundo informações do “Primeiro Impacto”, do SBT, o policial foi socorrido e está hospitalizado em estado grave. Já o criminoso, que estava foragido, foi localizado em Olímpia e encaminhado à penitenciária de Osasco. O caso foi registrado como latrocínio tentado no 6° DP de Osasco.

