Suspeito de estuprar e matar menina de 4 anos é preso no dia seguinte tomando cerveja em bar

Acusado de abusar sexualmente e matar, com uma tesoureira, Clara Lemos dos Santos, de 4 anos, na sexta-feira, 15, no bairro da Fazendinha, Santana de Parnaíba, Valderi Laranjeira da Costa, de 41 anos, foi capturado pela polícia no dia seguinte ao crime enquanto tomava cerveja em um bar, no bairro Cidade Ariston, em Carapicuíba.

Clara desapareceu na manhã de sexta, depois de sair para brincar na rua. Horas depois, com o sumiço da menina, a mãe acionou a PM e indicou que suspeitava do vizinho, Valderi.

Os policias foram até a casa dele e foram autorizados a entrar pela esposa do suspeito, que não estava no local. Lá, encontraram o corpo de Clara embaixo da cama.

Valderi fugiu, mas foi preso no dia seguinte, após uma denúncia anônima. Policiais militares e guardas civis municipais o encontraram em um bar, tomando cerveja tranquilamente, na rua Uruguaiana, Cidade Ariston.

O criminoso já havia sido condenado por roubo e era foragido da Justiça há três anos, depois de sair da prisão para o Dia dos Pais e não voltar.

Com informações do R7 e Barueri na Rede