Suspeito de matar o irmão em Osasco se diz inocente

Apontado pela cunhada, Vânia de Oliveira Perrella, 55, como autor do ataque a tiros que matou o técnico em informática Marcelo Perrella, 42, o irmão da vítima, Emilio Perrella, se diz inocente. O crime aconteceu por volta das 11h de sábado, 21, na rua Narciso Sturlini, Bela Vista, Osasco.

Vânia, que estava no carro junto a Marcelo, também foi baleada e está na UTI do Hospital Samaritano, em São Paulo. Antes de ser encaminhada ao hospital, em conversa com policiais que atenderam à ocorrência, ela acusou o cunhado pelo crime.

Segundo depoimentos, ele e Marcelo vinham tendo desavenças sobre a divisão de uma herança de quatro imóveis, avaliados em cerca de R$ 2 milhões.

Após prestar depoimento à polícia, Emilio se negou a conversar com repórteres, mas o advogado de defesa dele, Danilo Salgado, afirmou que seu cliente é inocente: “No horário do crime, ele estava geograficamente do outro lado do mapa”.

O advogado do suspeito declarou ainda que a divisão da herança ocorria em um “procedimento amigável”.

Câmeras de vigilância filmaram o ataque. Um carro emparelha com o veículo onde estavam Marcelo e Vânia Perrella e de lá são disparados vários tiros. O automóvel usado pelo autor do atentado já teria sido identificado. A expectativa é que o crime seja esclarecido pela polícia ainda esta semana.