Suspeito de matar torcedor do Corinthians atropelado em Osasco se entrega à polícia

Suspeito de matar torcedor do Corinthians atropelado em Osasco se entrega à...

Diogo de Moura Santos, de 32 anos, suspeito de ter atropelado e matado em Osasco o torcedor do Corinthians Arthur Tavares Martins Silva, 24, enquanto ele comemorava o título estadual conquistado pelo time de coração, no dia 8 de abril, se entregou à polícia em São Paulo.

Diogo se entregou no 9º DP, em Presidente Altino, junto a seu advogado, e vai cumprir prisão temporária de 5 dias na Delegacia Seccional. Ele foi identificado após os policiais localizarem o veículo que teria sido usado no crime, um Chevrolet Agile prata, no quintal da casa dele, em Santana de Parnaíba.

A vítima comemorava o título do Corinthians junto a outros torcedores em frente a sede da Gaviões da Fiel em Osasco, na rua Fuad Auada, quando um motorista avançou com o carro para cima da multidão, atropelando Arthur e mais um torcedor, que sobreviveu.

Arthur chegou a ser levado para o Hospital Regional de Osasco, mas, com traumatismo craniano e traumas no peito, não resistiu.

A polícia pediu a prisão temporária de Diogo de Moura Santos por homicídio doloso, quando há intenção de matar.