Suspeito de roubar mais de R$ 70 mil em farmácia de Alphaville é preso

Um dos suspeitos de assaltar uma farmácia na avenida Yojiro Takaoka, Centro de Apoio I, em Alphaville, Santana de Paranaíba, foi preso pela Polícia Civil.

O crime aconteceu em 19 de outubro, em uma unidade da rede Droga Raia, e o suspeito foi detido no último sábado (19).

No assalto, três bandidos armados e utilizando um veículo com placas adulteradas entraram no estabelecimento e levaram mais de R$ 2 mil em dinheiro e produtos estimados em R$ 70 mil. Funcionários e clientes ficaram trancados no estoque.

Os agentes iniciaram as investigações e conseguiram apurar a identidade de um dos suspeitos. Foi decretada prisão dele e busca e apreensão em sua residência, que foram cumpridos. Uma arma de fogo com numeração suprimida foi apreendida.

As investigações prosseguem em busca de deter os outros criminosos.