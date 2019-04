Suspeito de “tocar o terror” na Vila Yara, Jardim D’Abril e região é preso

Um motoqueiro suspeito de ser o autor de diversos roubos em bairros como Vila Yara, Jardim D’Abril e Parque Continental, em Osasco, foi preso na semana passada. Em alguns assaltos, ele utilizava uma moto com baú com o logotipo de uma grande empresa de entregas de pedidos via aplicativo para despistar a polícia.

Publicidade

O criminoso foi detido por uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM). Durante patrulhamento pela avenida Martin Luther King, os agentes de segurança deram sinal de parada ao motoqueiro, mas ele não obedeceu e tentou fugir. Mas o bandido acabou caindo.

Com ele, os guardas Santos e Novaes encontraram um revólver e uma bolsa de mulher, com um celular e uma carteira, que o criminoso confessou que havia acabado de roubar. A vítima o reconheceu na delegacia. O 6º DP investiga os roubos praticados pelo motoqueiro.