Suspeitos são presos em Onix roubado no Jardim D’Abril

Policiais militares do 14º Batalhão, em Osasco, prenderam, na manhã desta terça-feira, 8, na rua Joaquim Lapas Veiga, Jardim D’abril, a prisão de dois indivíduos por roubo de veículo.

De acordo com a PM, durante patrulhamento a equipe de policiais pertencente ao policiamento de Força Tática avistou um veículo Chevrolet Onix transitando pela via em atitude suspeita, com dois indivíduos em seu interior.

Os policiais realizaram a consulta do emplacamento e foi verificado que o veículo era roubado. Então, foi dada ordem de parada ao condutor e realizada a abordagem aos indivíduos que permaneceram detidos no local e foram encaminhados ao 5º Distrito Policial.