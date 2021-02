Suspense Por Trás de Seus Olhos chega à Netflix dia 17

A primeira temporada de Por Trás de Seus Olhos chega à Netflix na quarta-feira (17). A série é baseada no livro homônimo de Sarah Pinborough, que ganhou destaque na literatura de ficção em 2017, quando foi lançado.

Por Trás de Seus Olhos tem no elenco nomes como Simona Brown, Eve Hewson, Tom Bateman, Tyler Howitt e Georgie Glen. A trama conta a história de Louise, uma mãe solteira que se envolve com David num bar. No outro dia, ela descobre que além de ser o seu novo chefe, ele é casado.

Mesmo com as tentativas de se evitarem, os dois iniciam um romance. Louise acaba se tornando amiga de Adele, esposa de David. Com o tempo, ela se vê cada vez mais envolvida pelo casal, mas também passa a desconfiar que está participando de um jogo perigoso.

Por Trás de Seus Olhos e outras estreias na Netflix

Além da primeira temporada do suspense, entre as estreias de destaque na Netflix nessa semana estão o clássico Scarface, que chega na terça-feira (16), e o filme Eu Me Importo, que estará disponível na plataforma a partir de sexta-feira (19).