Susto! Mulher encontra cobra em saco de laranja comprado em atacadista

Uma mulher foi surpreendida ao encontrar uma cobra dentro de um saco de laranjas comprado em um atacadista, em Mogi das Cruzes. O produto foi transportado no banco de trás de seu carro, ao lado do filho de 10 anos.

publicidade

O caso aconteceu no dia 19 de setembro. Já em sua residência, uma funcionária da mulher começou a retirar as laranjas do saco quando a cobra começou a se mexer. Mesmo assustada, a mulher decidiu não matar o animal e teve a ajuda de um vizinho para colocá-lo dentro de uma garrafa pet.

Após chamar a polícia ambiental e o Centro de Controle de Zoonoses de Mogi das Cruzes, que recolheu a cobra, ela fez um boletim de ocorrência.

publicidade

Segundo o diretor do museu biológico do Instituto Butantã, o réptil é uma falsa coral, espécie que não é venenosa. A mulher contratou um advogado para processar o atacadista por danos morais.

…

Leia também: