Sylvia Design termina namoro com cantor 21 anos mais novo

O namoro de Sylvia Design, de 48 anos, com o cantor Luan Vittor, 27, teria chegado ao fim. A empresária do ramo de móveis e o rapaz também deixaram de se seguir nas redes sociais.

publicidade

O relacionamento vinha desde 2018, logo após o fim do casamento de 20 anos de Sylvia com o comerciante Alexandre Araújo, com quem tem um filho de 23 anos.

A informação sobre o término do namoro da empresária com o rapaz foi divulgada nesta terça-feira (17) pelo colunista Leo Dias. Sylvia ficou bastante popular em propagandas de suas lojas nas quais aparece vestida como Mulher Gato.

publicidade

Durante o relacionamento com o cantor, Sylvia afirmou que a diferença de 21 anos entre eles se tratava de mero detalhe. “Não tenho nenhuma insegurança em relação a mim, ao meu corpo. Sou totalmente desencanada”, disse, em entrevista à Daniela Albuquerque, na Rede TV!.

Assim que assumiram o romance, Sylvia comentou que o filho não gostou da ideia de ver a mãe namorando um rapaz tão novo. “Você tem noção que você está namorando um cara quase da minha idade? Vou sentir que um moleque está pegando minha mãe?’ E eu respondi: ‘É bem por aí'”, lembrou a empresária, na época.

publicidade

BARRACO EM FAMÍLIA// Em áudio, deputado manda sogro “tomar no c*” e o chama de “burro” e “fdp”