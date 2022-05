Taboão da Serra faz seleção para vagas de atendente de restaurante fast food

A Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, realiza até sexta-feira (6) um processo seletivo que visa contratar atendentes para um restaurante de fast food, localizado no Butantã.

Para se candidatar é necessário ter ensino médio completo e é desejável ser proativo, comunicativo, disposto e ágil. A vaga é efetiva e a empresa oferece salário de R$ 1.250, vale-transporte e vale-refeição. A escala de trabalho é 6×1 e não é necessário ter experiência.

Os moradores do município que tenham interesse na vaga devem comparecer até esta sexta-feira para fazer o cadastro em uma das duas unidades do Emprega Taboão: Pirajuçara (Estrada Kizaemon Takeuti, 1987) ou Jardim Maria Rosa (Rua Cesário Dau, 535). É necessário levar documento oficial com foto, comprovante de endereço, Carteira de Trabalho (digital ou física) e currículo atualizado.

“Esta seleção é específica para atendentes para restaurante de fast food, mas em nosso banco de dados temos inúmeras vagas em diversas áreas”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Wanderley Bressan.

Mais informações podem ser consultadas pelo telefone (11) 4788-7888