Taça das Favelas começa neste sábado (30) com times da região

Após dois anos sem ser disputada devido à pandemia, a Taça das Favelas vai ter nova edição em 2022 com times representando as cidades da região. Os primeiros jogos serão nesse final de semana (30 e 31).

Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi e Cotia têm equipes inscritas entre as 96 que disputarão o troféu. Osasco entra na competição com os times Complexo Vila Izabel e Morro do Socó. Barueri será representado por Complexo Jd, Mutinga/Munhoz. O time de Carapicuíba é o Complexo Vila Marcondes. Itapevi terá na competição o time Complexo do Areião e Cotia compete com a equipe Morro do Empirio.

A primeira partida já será um clássico regional. No sábado (30), o time de Carapicuíba, o Complexo Vila Marcondes, enfrenta o time de Barueri, o Complexo Jd, Mutinga/Munhoz, em jogo eliminatório que será disputado no Centro Educacional e Esportivo Vicente Ítalo Feola, Vila Manchester (zona leste da capital), às 16 horas.

O Complexo Vila Marcondes vem recebendo todo o apoio da Prefeitura de Carapicuíba, com espaço e campos estruturados para os treinamentos e auxílio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

A Taça das Favelas, que está em sua 10 edição, terá a disputa entre seleções das comunidades do Rio de Janeiro e São Paulo. O torneio é organizado pela CUFA – Central Única das Favelas e produzido pela InFavela.

A primeira fase da competição em São Paulo vai contar com 96 equipes masculinas e 32 femininas, totalizando mais de 3 mil atletas. Os times masculinos são formados por garotos de 14 a 17 anos e os femininos não tem limite de idade. A final ainda não tem local definido. A última foi disputada no estádio do Pacaembu em 2019.