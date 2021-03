Tainara, do Vôlei de Osasco, completa 21 anos sonhando alto: “Ser a melhor do mundo”

Considerada uma das principais promessas do vôlei brasileiro, Tainara completa 21 anos nesta terça-feira (9), com status de titular do Osasco São Cristóvão Saúde e com muitos sonhos e objetivos a serem alcançados.

A jogadora mora com os pais, Maria Teresa e Fábio, e o irmão Leonardo, em Jandira, cidade onde nasceu. Talentosa, a jovem ponteira vestiu a camisa da seleção brasileira adulta pela primeira vez em 2019, com menos de dois anos como profissional.

“Ser considerada promessa é uma responsabilidade muito grande, mas é um combustível gigantesco para mim”, ressalta. “Sonho em ser a melhor do mundo e em estruturar cada vez mais a minha família, que é o meu maior presente, e o meu futuro. Sei que falta muito para alcançar meus objetivos profissionais. Tenho plena consciência de que estou bem longe da minha meta e de que preciso trabalhar cada dia mais para alcançá-la”, destaca Tainara.

Vôlei de Osasco nas quartas de final da Superliga

Na sexta-feira (12), a jogadora e toda a equipe de vôlei osasquense entra em quadra para enfrentar o Curitiba Vôlei (PR), na primeira partida das quartas de final da Superliga 20/21. O segundo jogo será realizado no dia 16 de março, na capital paranaense.

“Gostaria muito de ganhar a Superliga. Seria um grande presente. O máximo que cheguei até hoje foi nas quartas”, disse Tainara, que pela primeira vez defende o Osasco São Cristóvão Saúde. Antes, ela vestiu a camisa do Barueri durante quatro temporadas.

Na bagagem, vestindo a camisa da seleção brasileira, Tainara conquistou dois títulos sul-americanos: o primeiro em 2016, na categoria infanto-juvenil, no qual, atuando como central, foi eleita a melhor jogadora da competição, e o segundo, em 2018, na juvenil. Além disso, participou de três Mundiais: um no Sub-18 e dois no Sub-20.

