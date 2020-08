Tancredão ganha campo com grama sintética e nova pré-escola, em Carapicuíba

O Complexo Esportivo e Educacional conhecido como “Tancredão” em Carapicuíba será entregue revitalizado pela Prefeitura na noite desta quarta-feira (12).

O tradicional Ginásio Tancredão, um dos símbolos da cidade, agora é um Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura (Ceeac), com campo de grama sintética, nova pré-escola, equipamentos de ginástica, playground e pista de caminhada.

“É um orgulho para Carapicuíba ter o Tancredão de volta. Quando o período de pandemia passar, novas histórias e laços serão construídos aqui”, afirma o prefeito Marcos Neves.

A entrega da revitalização será marcada por uma solenidade online transmitida nas redes sociais da Prefeitura, com descerramento de placa e missa inaugural com o padre Nilso Motta. Mesmo com a inauguração, o Ginásio seguirá fechado temporariamente, devido às regras de distanciamento impostas pela pandemia de covid-19.