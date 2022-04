Tandara declara seu amor a Osasco

A oposta Tandara Caixeta, jogadora do Osasco e cortada da Seleção Femina de Vôlei na véspera da decisão da medalha de outro nas Olimpiadas de Tókio, fez um longo desabafo nas redes sociais declarando seu amor à cidade.

Em seu depoimento, ela lamenta não ter vestido a camisa do time de vôlei da cidade nenhuma vez nesse ano – devido ao processo de potencial violação antidopping por ostarina, que ainda corre em sigilo – e agradece o apoio da cidade, da torcida e do prefeito, Rogério Lins.

“Não é novidade o porquê eu escolhi ficar aqui. Osasco MINHA cidade, a que eu me identifico, me sinto bem e acolhida, e tenho como a base da minha família desde 2007. Rodei praticamente em todos os times do Brasil e sempre voltei. Agradeço imensamente a torcida @loucosdeosasco e os apaixonados por Osasco pelo reconhecimento e por fazerem a diferença na arquibancada sendo o 7º jogador. É de arrepiar podem acreditar, agradeço a cada cidadão osasquense pelo carinho que recebo nas ruas. Obrigada por me fazer sentir em casa Rogério Lins”, disse.

A atleta, que mantém uma escola de vôlei no Parque Continental, havia assinado com o Osasco para a temporada 2021/22 e ainda não há informações sobre o fim do contrato, renovação ou mudança de clube.