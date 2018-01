Tandara diz que trocaria liderança na pontuação por título da Superliga

Guerreira. Rainha. Maravilhosa. Gigante. Poderosa. Espetacular. Deusa. Demolidora. Matadora. Pitbull. Esses são algumas das milhares de denominações para Tandara, segundo fãs nas redes sociais pelo Brasil.

Em suas páginas oficiais na Internet, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) pediu a seus seguidores que definissem a atacante do Vôlei Nestlé em uma palavra. A postagem foi ao ar dia 26 de dezembro de 2017, recebendo mais de 6.920 curtidas e 1.036 comentários no Instagram. No Facebook foram mais de 1.800 curtidas e 680 comentários.

“Sempre fico feliz com o carinho e reconhecimento do público. É um incentivo a mais para seguir em frente”, afirma a maior pontuadora da Superliga 2017/18, com 239 acertos.

Para Tandara, o reconhecimento dos fãs e os números favoráveis nas estatísticas individuais são fruto de muito trabalho. Mas a atacante quer mais, especialmente quando se trata de desempenho.

“Sempre dou o máximo em prol da equipe. Sou a maior pontuadora da competição, mas não me ligo muito para isso. Trocaria, sem pensar, pela liderança da equipe na Superliga e, claro, o título de campeã desta temporada”, avisa a oposta, que completa: “Não estou satisfeita com meu desempenho individual. Trabalho em cima de porcentagem e sempre busco atingir marcas acima de 50% de aproveitamento, o que nem sempre consigo. Meu foco é em evolução. Quero crescer mais, ciente da minha responsabilidade dentro do time”.

Segundo a estatística da CBV, Tandara é uma das atletas com melhor desempenho individual da Superliga. Segue como a maior pontuadora no geral desde a primeira rodada e também ostenta o melhor aproveitamento na porcentagem das parciais (239 pontos no total e 4,88 por set).

Também está na ponta como a sacadora mais ‘mortal’, com 17 aces (empatada com Thais Souza, do Fluminense, que leva vantagem no critério de desempate).

“Como tenho afirmado, o mais importante é o desempenho do time, que vem em uma crescente. Vencemos os dois jogos no returno e também nos classificamos para a semifinal da Copa do Brasil antes da parada do final do ano. Temos muita margem para crescer e tenho certeza que 2018 será um ano de crescimento e mais vitórias.”

Sucesso no clube e na seleção

Reconhecimento individual tem sido uma constante na carreira de Tandara. Na temporada passada, foi a atleta mais premiada da Superliga – maior pontuadora, melhor saque e craque da galera. Versátil, a atacante do Vôlei Nestlé é um dos principais nomes do novo ciclo olímpico.

Além de ajudar a seleção brasileira a conquistar os títulos do Grand Prix, sul-americano e a medalha de prata na Copa dos Campeões, também faturou prêmios individuais, sendo eleita a jogadora mais valiosa (MVP) do sul-americano e a melhor oposta da Copa dos Campeões. De volta ao Vôlei Nestlé, a campeã olímpica foi decisiva na conquista do hexacampeonato paulista.

No início da Superliga 2017/18, pesquisa divulgada pelo blog especializado em vôlei Saída de Rede apontou Tandara como a jogadora mais ‘desejada’ do Brasil. Segundo os dados, 28,6% dos rivais da equipe de Osasco contratariam a camisa 16, o maior índice entre todas as atletas citadas.

A pesquisa é inspirada na NBA. Anualmente, a liga norte-americana profissional de basquete colhe a opinião dos general managers das franquias para fazer um balanço das expectativas e da visão de quem está na disputa.

Na coleta de dados entre os técnicos e capitãs dos 12 clubes da Superliga Feminina 2017/18, Tandara aparece como a ´jogadora mais desejada´ para vestir a camisa de outro clube além do Vôlei Nestlé.

Retomada da Superliga

Após duas vitórias consecutivas e 100% de aproveitamento no returno da Superliga, o Vôlei Nestlé retorna às quadras em 2018 para se apresentar diante de sua torcida na próxima terça-feira (9), quando recebe o São Cristóvão Saúde/São Caetano.

O time de Osasco ocupa a terceira colocação da competição e em janeiro ainda disputará as finais da Copa do Brasil, a partir do dia 17, em Lages, Santa Catarina.

SUPERLIGA 2017/18

2º Turno

19/12 – Vôlei Nestlé 3 x 1 Hinode Barueri – Osasco

22/12 – Renata Valinhos Country 0 x 3 Vôlei Nestlé – Valinhos

09/01 – 19h30 – Vôlei Nestlé x São Cristóvão Saúde/São Caetano – Osasco

12/01- 21h30 – Pinheiros x Vôlei Nestlé – São Paulo (Sportv)

27/01 – 15h –Vôlei Nestlé x Fluminense – Osasco (Rede TV!)

30/01 – 20h – BRB Brasília Vôlei x Vôlei Nestlé – Taguatinga

02/02 – 19h30 –Vôlei Nestlé x Vôlei Bauru – Osasco

07/02 – 20h – Camponesa/Minas x Vôlei Nestlé – Belo Horizonte

16/02 – 19h30 –Vôlei Nestlé x Dentil/Praia Clube – Osasco

23/02 – 19h30 –Vôlei Nestlé x Sesi – Osasco

02/03 – a definir – 21h30 – Sesc/RJ x Vôlei Nestlé – Rio de Janeiro