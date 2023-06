Tapetes de Corpus Christi estampam fé e tradição em Osasco, Carapicuíba e Santana de Parnaíba

Nesta quinta-feira (8), feriado de Corpus Christi, muitos fiéis fizeram a tradicional montagem dos tapetes coloridos e missas em Osasco, Carapicuíba, Santana de Parnaíba e Itapevi.

Em Osasco, membros das pastorais da igreja católica cobriram com serragens, desde cedo, a rua próxima a catedral. O material ganhou as cores do arco-íris para que a rua seja enfeitada hoje com os extensos tapetes artesanais.

A praça da Aldeia de Carapicuíba também recebeu fiéis que expuseram sua fé em desenhos. A programação vai até às 19h com missa, procissão, entre outras atrações.

