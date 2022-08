Tarcísio de Feiras receberá título de Cidadão Osasquense dia 11

O candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) estará em Osasco, no dia 11 de agosto, para receber o título de Cidadão Osasquense. Evento será realizado às 19h10, no Clube Floresta, no Centro.

Na ocasião, também será entregue o título de Cidadão Osasquense ao deputado federal Marcos Pereira, que é o presidente nacional do Republicanos.

O Projeto de Decreto Legislativo nº 2/2022, que concede a honraria a Tarcísio, foi apresentado pelo vereador Ralfi Silva, do mesmo partido. O texto foi aprovado na Câmara de Osasco em março deste ano.

