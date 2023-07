Taste Lab do Shopping Tamboré reprisa jogos da Copa do Mundo Feminina e restaurantes lançam descontos especiais

Taste Lab do Shopping Tamboré reprisa jogos da Copa do Mundo Feminina...

O Taste Lab, espaço que une gastronomia e entretenimento no Shopping Tamboré, em Barueri, reprisa as partidas da Copa do Mundo Feminina em telões para todo o público e promove uma inédita disputa entre restaurantes. Trata-se da “Copa no Taste Lab”, que terá grandes descontos nos restaurantes participantes.

A cada semana os restaurantes selecionados competem entre si, representando países, oferecendo descontos de 30% nos itens selecionados do menu. As demais casas do Taste Lab terão ofertas especiais com até 20% de desconto.

A disputa segue com Japão (Jun Sakamoto) x Peru (Rinconcito Peruano) até o dia 4 de agosto. Itália (Pizzaria Camelo) e Espanha (El Txoko) se enfrentam a seguir, entre 5 e 11 de agosto. O bate-bola chega ao fim com o clássico Holanda (APTK Spirits) versus Argentina (Grand Cru), entre 12 e 18 de agosto.

Os dois restaurantes com mais utilização do benefício da promoção em cada confronto, avançam para a final na semana do dia 20/08, com desconto de 50%. Os demais restaurantes mantêm o benefício de 20%.

“Essa ação reforça nosso apoio ao futebol feminino e à nossa seleção, que está conquistando cada vez mais o interesse do público. É uma alegria apresentar a ação Copa no Taste Lab, unindo o esporte com nossa culinária que é tão diversificada, representativa e diversa”, ressalta Malu Thomé, Gerente de Marketing do Shopping Tamboré.

No exclusivo espaço Taste Lab, os jogos entre as seleções serão retransmitidos, às 12h, 16h e 19h.