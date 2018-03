Táxis regulares ganham selo de autorização em Cotia

A Secretaria de Transportes e Trânsito de Cotia está distribuindo selos de vistoriado e autorizado aos taxistas regularmente cadastrados no município e que já fizeram a vistoria obrigatória e renovação dos alvarás, no mês de fevereiro. Os alvarás dos taxistas vencem no dia 31 de março.

O selo de autorização dos taxistas deve ser mantido no para-brisa do veículo e, com isso, a Prefeitura terá mais condições de identificar, por meio da fiscalização, quais taxistas estão circulando de maneira regular.

“É um mecanismo que, a pedido do prefeito Rogério Franco (PSD), também adotamos no transporte escolar. É mais segurança para quem usa estes transportes, pois sabe que está contratando um serviço regularizado e, para o poder público, auxilia na identificação de situações irregulares”, disse Joaquim Brechó, titular da Settrans.