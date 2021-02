Taxistas e transportadores escolares devem fazer atualização do cadastro em Osasco

Caso a atualização não seja feita, poderá ser feita a suspensão da autorização do permissionário

A Secretaria de Transportes e da Mobilidade Urbana (Setran) de Osasco convoca taxistas e transportadores escolares do município para atualização anual dos dados cadastrais. O serviço será realizado exclusivamente pela internet.

publicidade

Os transportadores escolares e os permissionários taxistas devem enviar até o fim do mês o envio do formulário devidamente preenchido com todos os requisitos obrigatórios.

Caso a atualização não seja feita, poderá ser feita a suspensão da autorização do permissionário.

publicidade

Para atualização dos dados acesse os formulários nos links abaixo:

– Para Transporte Escolar acesse: http://tiny.cc/CAD-TRANSPORTE-

publicidade

– Para TÁXI acesse: http://tiny.cc/CADASTRO-TAXI

Serviço

Para mais informações entre em contato no telefone (11) 2182-1482 ou pelo e-mail: transporte.atendimento@osasco., de segunda a sexta, das 8h às 17h.