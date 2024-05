Team Altino leva Osasco ao pódio em provas de ciclismo no interior paulista

Representando a cidade de Osasco, o Team Altino participou da competição de ciclismo “Tiradentes”, realizada em Campinas, no interior de São Paulo. Dos quatro atletas do grupo osasquense, dois subiram ao pódio da prova, no dia 21 de abril.

Maria Júlia, que tem 18 anos e vem se destacando em diversas competições das modalidades de Road e Mountain Bike, conquistou o primeiro lugar na categoria e o quarto lugar na Elite; já Anderson Albert ganhou em primeiro na categoria e em 3º lugar na classificação Geral.

Já no dia 1º de maio, os atletas do Team Altino competiram na “72ª edição Prova Ciclística 1º de Maio”, em Indaiatuba, também no interior paulista. Essa é uma das provas mais tradicionais do ciclismo paulista e reuniu atletas de vários lugares do país.

A equipe do bairro de Presidente Altino participou com 10 competidores, dos quais dois subiram ao pódio. Confira as conquistas: Maria Júlia ficou em 2º lugar na Sub-23 e 10º na Elite; Anderson Albert em 5º colocado na A2.

No dia 4 de maio, os ciclistas participaram do “Campeonato Paulista de Estrada”, prova que é organizada pela FPC – Federação Paulista de Ciclismo. Mais de 500 competidores de 20 cidades paulistas participaram da competição, na qual o Team Altino conquistou as seguintes classificações para Osasco: Maria Júlia ficou em 3º lugar na categoria; Vinícius Rossi na 4ª posição; Anderson Albert em 5º lugar.

O Team Altino vem conquistando resultados importantes para Osasco, não só no Mountain Bike, mas também no ciclismo de estrada. A equipe tem um extenso calendário de competições até dezembro.