Teatro em Osasco recebe O Vendedor de Sonhos, com Mateus Carrieri, no sábado (28)

O Teatro Aspro, em Osasco, será palco do espetáculo O Vendedor de Sonhos no sábado (28), a partir das 20h30. A atração é baseada em livro de grande sucesso homônimo do escritor Augusto Cury, e já foi assistida por mais de 100 mil pessoas em todo o país.

publicidade

Na trama, que tem no elenco nomes como Mateus Carrieri e Luiz Amorim, o personagem Júlio César tenta o suicídio e é impedido por um mendigo chamado Mestre, que lhe vende uma vírgula para que continue a escrever a sua história. Juntos, eles encontram Bartolomeu, um bêbado boa-praça que decide se juntar à missão de vender sonhos e de despertar a sociedade doente. No entanto, a revelação de um passado conflituoso de Mestre pode destruir a grande missão do Vendedor de Sonhos.

Os ingressos são vendidos no site da Mega Bilheteria com preços que variam entre R$ 40 e R$ 80 mais taxa. O público também tem a opção de aquirir os ingressos presencialmente na loja S.O Fábrica, que fica na rua José Cianciarulo, 95, Centro de Osasco (próximo ao Hospital Antônio Giglio).

publicidade

O Teatro Aspro está localizado na rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, Vila dos Remédios, em Osasco. Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones (11) 3682-7043 e (11) 98357-5195.

QUAL A SUA OPINIÃO?// Crítica a filmes de Adam Sandler na web revolta fãs do ator: “Quem acha ruim morreu por dentro”