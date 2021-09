Teatro em Osasco recebe tributo ABBA The Music em outubro

O Teatro Aspro, em Osasco, recebe no dia 2 de outubro, às 21h, o tributo ABBA The Music. Com grandes sucessos, figurinos e interpretações marcantes do fenômeno sueco, o show promete emocionar o público.

Em The Music, o público é convidado a fazer uma viagem no tempo, dançar e cantar clássicos como Dancings Queen, Mamma Mia e Waterloo. O show tem 1h30 de duração e intercala diversos momentos de nostalgia.

Os ingressos estão disponíveis no site da Mega Bilheteria, com valores entre R$ 40 e R$ 80 mais taxa. Além disso, quem doar 1kg de alimento não perecível na entrada do evento, pode adquirir o ingresso solidário, que custa R$ 40.

Os alimentos arrecadados com a venda dos ingressos solidários serão revertidos para o movimento Artistas em Quarentena, que oferece apoio aos artistas que estão enfrentando dificuldades financeiras durante a pandemia, após o longo período sem poder se apresentar.

O Teatro Aspro está localizado na Rua Joaquim Dias 22, Vila dos Remédios, em Osasco.

Serviço

Tributo ABBA The Music em Osasco

Quando: 2 de outubro, às 21h

Onde: Teatro Aspro (Rua Joaquim Dias 22, Vila dos Remédios)

Ingressos: no site da Mega Bilheteria

