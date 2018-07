Teatro, kartinho, piscina de bolinhas e oficinas culturais nas férias do Raposo Shopping

O mês de julho é animado no Raposo Shopping com diversas atrações para as crianças e seus familiares. O clima de diversão continua até o final do mês, com muitas novidades.

De 18 a 29 de julho, das 14h às 20h, em parceria com a Faculdade Mario Schenberg, as crianças podem participar de contação de histórias, oficinas de desenho e pintura, além de diversos jogos, tudo voltado para crianças de até 10 anos de idade.

No dia 28 de julho tem o Show do Ronald, às 14h e às 17h. O Festival de Teatro também continua a todo vapor, com seis espetáculos infantis. Há, ainda, o Kartinho, o ZooShopping, o Trampolim e o Mundo Bubble, que já fazem a alegria da criançada.

Confira a seguir cada uma das atrações:

Oficina de Férias

Quando: de 18 a 29 de julho, das 14h às 20h

Onde: Piso Raposo

Quanto: gratuito

Classificação: até 10 anos de idade

Show do Ronald

As crianças se despedem das férias com o Show do Ronald, do MC Donald’s, na Praça de Alimentação. Para deixar a festa ainda mais divertida, haverá distribuição de bexigas.

Serviço:

Quando: 28 de julho, às 14h e às 17h

Onde: Praça de Alimentação

Quanto: gratuito

Classificação: livre

Kartinho

Triciclos que derrapam e capacetes iluminados em uma mini balada sonorizada e com efeitos luminotécnicos. Esse é o cenário de diversão proposto pelo Kartinho, localizado no Piso São Paulo.

Serviço:

Quando: de segunda a domingo, das 10h às 22h

Onde: Piso São Paulo

Quanto: R$16 por 10 minutos; R$ 22 por 15 minutos; R$ 30 por 20 minutos; R$ 40 por 30 minutos; R$ 55 por 45 minutos e R$ 70 por 60 minutos.

Classificação: até 45 kg

ZooShopping

Os bichinhos de pelúcia e carros motorizados do ZooShopping, que já virou tradição entre os pequenos, continuam fazendo sucesso durante as férias escolares, no Piso Raposo.

Ao adquirir fichas no Zooshopping e Kartinho, o cliente ganha um desconto de R$ 10 na loja TudoMais (Piso Raposo).

Serviço:

Quando: de segunda a domingo, das 10h às 22h

Onde: Piso Raposo

Quanto: R$ 16 por 10 minutos

Classificação: livre

Trampolim

O Trampolim Parque, da Safári Diversão, reúne mais de dez opções de brincadeiras simultâneas, como lonas para saltos gigantes, basquete, futebol, campo para jogar queimada, escalada, luta de cotonetes, João Bobo, entre outras. Um verdadeiro parque indoor, situado na praça de eventos do Raposo Shopping (piso Raposo). E o melhor: a diversão também é para adultos!

Serviço:

Quando: de segunda a domingo, das 10h às 22h

Onde: Praça de Eventos (piso Raposo)

Quanto: R$ 20 por 15 minutos (após o período inicial, é cobrado R$ 1 por minuto adicional)

Classificação: Crianças até 4 anos devem ser acompanhadas por um responsável não pagante.

Mundo Bubble

As piscinas de bolinhas têm o lugar garantido no coração dos pequenos e, portanto, também tem espaço nas férias do Raposo Shopping. Uma piscina de bolinhas de 35 metros quadrados faz a alegria das crianças, no piso Raposo.

Serviço:

Quando: de segunda a domingo, das 14h às 22h

Onde: Piso Raposo

Quanto: R$10 por 20 minutos (após o período, é cobrado R$ 1 por minuto adicional).

Classificação: Crianças até 4 anos devem ser acompanhadas por um adulto responsável.

Programação infantil do Teatro Raposo – Sala Irene Ravache:

“Chapeuzinho Vermelho”

Às terças, às 17h (de 17 a 31 de julho)

Sinopse: na releitura da Cia dos Reis, Chapeuzinho vermelho vai fazer uma visita a sua avó a pedido da mãe. Ao longo do percurso, se depara com um lobo bem espertalhão que tenta enganá-la, mas, dessa vez, ela conta com a ajuda de alguns amigos:

Os 3 porquinhos. Juntos eles vão se divertir enquanto vencem um lobo muito trapaceiro que tentará enganá-los com disfarces cada vez mais inusitados, ao som de uma trilha sonora muito animada. Emoção, diversão e muita interação te esperam nesse lindo conto.

Elenco: Fernando Maia, Filipe Bertini, Ivo Ueter, Karla Hill, Luisa Rosa e Thiago Mantovani.

Duração: 45 min

Classificação: Livre

Adaptação: Cia dos Reis

Produção Executiva: Filipe Bertini

Direção: Ivo Ueter

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Ingressos antecipados na bilheteria: R$ 15

“Livros Mágicos”

Quartas, às 17h (de 4 a 25 de julho)

Sinopse: a peça infantil “Livros Mágicos” conta a história fascinante de crianças que estão à procura de aventura e diversão. Elas entram em uma biblioteca e ficam decepcionadas por encontrarem apenas livros empoeirados.

De repente, um livro ganha vida dando início a uma linda história de amizade. Juntos, eles vão descobrir o motivo pelo qual o livro perdeu a sua história e ele vai ensinar as crianças como é divertido ler. Com músicas originais, o espetáculo se torna ainda mais lúdico e interativo, proporcionando momentos de cultura, aprendizado e muita diversão.

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Ingressos antecipados na bilheteria: R$ 15

“As Aventuras de Peter Pan e Pinóquio Salvando a Natureza”

Sábados, às 14h (de 7 a 28 de julho)

Sinopse: Peter Pan e Pinóquio são convocados por Tarzan – o Rei da Selva – para uma reunião importante. Juntos, eles precisam achar uma solução para acabar com a poluição do Planeta Terra, que também está afetando o mundo dos Sonhos.

O que eles não sabem é que tem muitos vilões satisfeitos com um mundo cheinho de sujeira e que vão fazer o possível para impedir que nossos heróis vençam essa missão. Venha se aventurar com Peter Pan, Branca de Neve, Pinóquio e Bela Adormecida nessa jornada ecológica em busca de um mundo melhor!

Elenco: Caio Gorzoni, Emmanuel Aguilera, Gustavo Martins, Isabela Galbiatti, Maria Cláudia Franchi, Mariana Guazzelli, Vinícius Faccioli.

Texto: Kiko Jaess

Direção: Lucas Saporetti

Músicas: Maestro Paulo Herculano

Assistência Geral: Cia. Teatral Á la Carte

Foto/Vídeo/Arte: Tiago De La Rosa

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Ingressos antecipados na bilheteria: R$ 15

“Sonho de uma noite de verão e magias”

Sábados, às 16h (até 21 de julho)

Sinopse: baseado na obra de Shakespeare, a história se passa em uma floresta encantada, em um universo de duendes, fadas, elfos, duendes e moiras.

O duende Puck conduz a narrativa e conta ao público o que está acontecendo na Floresta Mágica: quatro jovens resolvem fugir para concretizar o verdadeiro amor e, acompanhados de Titânia, a rainha das fadas, e Oberon, rei dos duendes, vivem aventuras, transformações mágicas e poesia.

Elenco: Beto Brandão, Bruna Ximenes, Cícero de Andrade, Glauber Silva, Mariana Moraes, Mauro Monezi e Renata Cristina.

Texto, direção e músicas: Gabriel Veiga Catellani

Diretora de produção: Vania Bastian

Produtora executiva: Nayana Gomes

Realização: Grupo Trapiche

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Ingressos antecipados na bilheteria: R$ 15

“O Mágico de ÓZ”

Domingos, às 14h (até 22 de julho)

Sinopse: O espetáculo é baseado no livro infantil homônimo de L. Frank Baum, no qual a garota Dorothy é levada por um tornado no Kansas, onde mora com seus tios Anne e Henri, para uma terra fantástica chamada Oz.

O seu maior desejo é voltar para casa com o seu cachorrinho Totó, mas, para isso, ela precisa encontrar um mágico, que lhe mostrará como realizar esse desejo. Ela conta com a ajuda da Bruxa Boa do Norte que aparece para lhe mostrar o caminho e, em sua busca, encontra vários personagens enigmáticos que se tornam amigos: O espantalho (sem cérebro), o homem de lata (sem coração) e o leão (covarde). Juntos, eles vivem uma grande aventura até achar o procurado Mágico, que, por sua vez, pede ao grupo que tragam a vassoura da Bruxa Malvada do Oeste em troca de sua ajuda.

Mas, como em todos os contos, neste também existe um vilão, ou melhor… uma vilã. Embarquem todos nessa viagem para, juntos, descobrirem onde realmente é o melhor lugar do mundo!

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Ingressos antecipados na bilheteria: R$ 15

“As formiguinhas – defendendo a natureza”

Domingos, às 16h (até 29 de julho)

Sinopse: O espetáculo é ambientado em um formigueiro e mostra a luta das formigas contra a construção de uma usina nuclear que, por iniciativa do tamanduá bandeira, está prestes a se instalar no local. No centro da questão, os perigos gerados pela poluição da usina à saúde dos moradores do lugar, e também o descaso com o meio ambiente.

A peça, que é uma adaptação do texto de Mário Zumba, autor de Brasília, já premiado pelo Ministério da Cultura, é dirigida por Wendel Pinheiro, especialista em formação artística infanto-juvenil. Um espetáculo que une a magia do teatro e a alegria do humor, marcado pela perfeita sintonia entre os personagens e o público.

As questões do meio ambiente, em especial o problema da poluição ambiental e do lixo nuclear, são o enfoque da peça apresentada pelos personagens de forma bem humorada e criativa, chamando a atenção do público para os problemas gerados pela falta de conscientização do homem em preservar o meio ambiente.

Direção: Wendel Pinheiro

Texto: Mário Zumba

Adaptação: Gabriel Veiga Catellani

Elenco: Ananda Ferreira, Andréa Costa, Evan Halegam, Fernando Moratta, Lia Del Fiume, Luana Gomes, Tânia Gimenez, Tiago Silva e Victor W´alczak.

Produção geral: WeGa Estilo em Produção

Produção executiva: Lúcia Lazzarini

Luz e som: Edu Cabral

Indicação: acima de 5 anos

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Ingressos antecipados na bilheteria: R$ 15

Serviço:

Endereço: Rod. Raposo Tavares, km 14,5 – Jardim Boa Vista – São Paulo/SP (piso Cinema)

Capacidade: 252 lugares (incluindo lugares para cadeirantes e obesos)

Horário da bilheteria: de terça a domingo, das 14h às 22h, ou até o início da apresentação.

Estacionamento: R$ 8 por 4 horas.

Mais informações: (11) 3732-9006