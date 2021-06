Teatro Municipal de Itapevi deve ser entregue em novembro

Já estão em andamento as obras para implantação do Teatro Municipal de Itapevi, no segundo andar da Secretaria de Educação. De acordo com a Prefeitura, o espaço, localizado na rua Professor Irineu Chaluppe, 65, no Centro, ficará pronto no final de novembro.

O local terá capacidade para 323 lugares, sendo 11 deles para pessoas com deficiência (PCD) e oito para pessoas com mobilidade reduzida e obesas. Além disso, contará com saída de emergência com placas e luminosidade de sinalizações.

Os camarins e banheiros serão completamente reformados, assim como os acessos ao palco. As instalações elétricas e hidráulicas serão revisadas e substituídas para oferecer mais segurança e conforto à plateia.

O teatro receberá ainda nova iluminação, instalação de aparelhos de ar condicionado especiais, cortinas, microfones, tela de projeção de led, canhão de luz, alto falantes, pisos e corrimões modernos, além de sala de controle de áudio e vídeo, pintura e adequação de espaços com acessibilidade.

A obra é realizada por meio de parceria entre o município e o governo estadual, com investimento total de R$ 2,1 milhões. Destes, são R$ 1,5 milhão de recursos vindos do governo estadual e R$ 600 mil da Prefeitura de Itapevi, por meio de emenda parlamentar.

