Teatro Municipal de Osasco é reaberto

O Teatro Municipal Glória Giglio (Avenida dos Autonomistas, 1.533, Vila Campesina) reabriu as portas para o público nessa segunda-feira (15).

O local estava fechado há quase um ano para reforma e abriu as portas novamente ontem em cerimônia que contou com a presença do Prefeito Rogério Lins (PODE), da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins; da vice-prefeira, Ana Maria Rossi; de Isabela e Giovana, filhas de Glória Giglio, ex-primeira dama, já falecida, que dá nome ao teatro, além de secretários, vereadores e servidores.

A reforma do teatro contou com a reestruturação dos sistemas elétrico, hidráulico, telhado, pintura interna e externa, manutenção da cenografia, dos camarins, troca de cortinas e higienização do carpete e poltronas e instalação de novo sistema de ar condicionado para a plateia e camarins. Toda a identificação visual do espaço também foi refeita.

“Esse local, que historicamente sempre trouxe alegrias, teve essa alegria interrompida em razão da pandemia. Mas agora, com a reforma, poderemos oferecer mais conforto ao público e melhores condições para a atuação de nossos artistas. Agradeço a todos pelo trabalho realizado, especialmente às mulheres, que têm nos ajudado a desenvolver a inclusão em nossa cidade”, disse o prefeito.