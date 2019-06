Técnico Luizomar de Moura dá palestra gratuita e aberta ao público na Câmara de Osasco

O premiado técnico de voleibol Luizomar de Moura estará na Câmara Municipal de Osasco na próxima segunda-feira (24) para ministrar a palestra “Liderança de Equipes de Alta Performance”.

O evento, direcionado aos servidores do Legislativo osasquense e ao público em geral, é uma ação da Escola do Parlamento de Osasco (EPO), que atua com ações de capacitação voltadas aos servidores da Casa. Muitas dessas ações são também direcionadas à sociedade, como é o caso da palestra com o técnico.

Segundo o diretor da EPO, Marcos Arruda, o objetivo do evento é proporcionar momentos de motivação para o público. “Acreditamos que os ensinamentos passados pelo palestrante serão de grande valia para o público, tanto no aspecto pessoal, como no profissional”, explica.

SOBRE O PALESTRANTE

O técnico Luizomar de Moura atua na área técnica do voleibol desde meados da década de 1990 e usará na palestra toda a experiência motivacional e de líder obtida ao longo da carreira.

O palestrante dirigiu equipes de alta performance, como São Caetano, Flamengo, Campos e Macaé. Desde 2006, dirige a premiada equipe feminina de Osasco.

Ao longo desse período, conquistou importantes títulos para a cidade, como o Mundial de Clubes (2012), Sul-Americano de Clubes (2009, 2010, 2011 e 2012), Superliga Brasileira (2009/2010; 2011/2012), Copa Brasil (2008, 2014 e 2018), Copa São Paulo (2006 e 2008), além de nove títulos do Campeonato Paulista.

Em nível nacional, o técnico comandou a Seleção Brasileira de base feminina, entre 2003 e 2016.

SERVIÇO

A palestra com Luizomar de Moura será aberta ao público e tem entrada franca.

Data: 24 de junho (segunda-feira)

Horário: 14 horas

Local: Plenário Tiradentes – Câmara Municipal de Osasco (Av. dos Autonomistas, 2607)

