Tela de Sucessos exibe Os Trapalhões e a Árvore da Juventude nesta sexta (23/07) no SBT

A Tela de Sucessos desta sexta-feira (23/07) no SBT tem como atração Os Trapalhões e a Árvore da Juventude. O filme será exibido a partir das 23h15, logo após o Programa do Ratinho.

Tela de Sucessos 23/07, às 23h15: Os Trapalhões e a Árvore da Juventude

(Brasil /1991) – Europa – Comédia – Livre – INÉDITO NO SBT

Sinopse: Didi, Dedé e Mussum são guardas florestais que trabalham na Amazônia, onde, com a ajuda de uma bela engenheira, se esforçam para proteger o verde e os animais dos contrabandistas, principalmente os liderados por um americano! Em meio às lutas com serralheiros, o trio descobre uma árvore com um poder mítico que acaba transformando-os em crianças!

Elenco: Renato Aragão / Dedé Santana / Mussum / Cristiana Oliveira / Direção: José Alvarenga Jr.

