Tela e bateria são destaques no Moto E5

A quinta geração do Moto E chegou às lojas brasileiras em maio. O smartphone tem como novidades a tela de 5,7 polegadas e a “megabateria” com 4.000 mAh.

Diferentemente das telas tradicionais, a tela Max Vision do aparelho tem uma proporção de 18:9, que possibilita mais visão, menos rolagem nos sites e leitura de artigos e posts de redes sociais em uma única tela.

Com os 4.000 mAh de bateria, é possível ficar conectado dia e noite sem parar. E, quando precisar, o Moto E5 vem com carregador rápido de 10w que oferece horas de bateria em alguns minutos.

O Moto E5 possui uma câmera de 13 MP de alta resolução e foco automático com tecnologia PDAF, para que o usuário possa focar o objeto em um instante, sem perder nenhum clique. As selfies também estão garantidas, com a câmera frontal de 5 MP e flash de LED. Para um fotógrafo casual ou profissional, o moto e5 inclui funções de câmera que permitem tirar boas fotos com facilidade.

Com o novo Moto E5, não é preciso se preocupar mais com senhas: basta tocar no sensor de impressão digital para ativar e desbloquear o smartphone instantaneamente.

Desempenho

O aparelho conta com processador Qualcomm quad-core de 1,4 GHz e 2 GB de memória RAM. São 16 GB de armazenamento total, que pode ser expandido até 128 GB, com um cartão microSD opcional.

O Moto E5 já vem com o Android Oreo. Com o novo modelo você poderá visualizar dois aplicativos ao mesmo tempo com a tela dividida ou janela flutuante, manter o dispositivo e os dados protegidos contra aplicativos suspeitos com o Google Play Protect e se expressar de várias formas com mais de 60 emojis.

O Google Fotos é integrado à câmera do smartphone sendo a galeria para visualização de todas as suas fotos e vídeos. Assim, suas memórias são automaticamente armazenadas em alta qualidade na nuvem e podem ser facilmente pesquisadas, compartilhadas e editadas de qualquer dispositivo.

Uma coleção de softwares exclusivos simplifica o uso do smartphone. A Moto Tela proporciona uma visualização rápida de notificações e atualizações, para ver o que está acontecendo sem desbloquear o smartphone. O modelo também tem as Moto Ações e outras experiências exclusivas, que podem ser vistas no aplicativo Moto. O Moto E5 vem ainda com rádio FM.

Dual-chip inteligente

O aparelho vem com tecnologia dual-chip inteligente, que simplifica o uso de dois cartões SIM no mesmo aparelho para chamadas de voz, conexão de dados e envio de SMS.

O dual-chip inteligente sugere ou seleciona automaticamente um chip para chamadas, com base na operadora do contato ou no histórico de uso. Também seleciona a tecnologia mais rápida para a conexão de dados, bem como a operadora para SMS, de acordo com a troca de mensagens. Além disso, é possível gerenciar o uso do chip com base nos contatos pessoais e profissionais, tudo automaticamente.

Disponível nas cores platinum e ouro, o Moto E5 tem preço sugerido de R$ 899.