Tela Quente de hoje (10/02) exibe Arcanjo Renegado na Globo

Arcanjo Renegado é atração na Tela Quente de hoje (10/02), na TV Globo. O primeiro episódio da série policial original da Globoplay vai ao ar às 23h02, logo após a 20ª edição do BBB.

A série completa estreou na sexta-feira (7) e está disponível na plataforma de streaming da Globoplay, exclusiva para assinantes.

Tela quente de hoje (10/02) – “Arcanjo Renegado”

Sinopse: O seriado conta a história de Mikhael, um sargento incorruptível, comandante de uma equipe do Bope no Rio de Janeiro, que depois de se envolver em uma operação que terminou em chacina, é transferido para uma unidade policial no interior do estado.

Mais informações

Título Original: Arcanjo Renegado

Elenco: Marcello Melo Jr., Alex Nader, Erika Januza, Leonardo Bricio, Rita Guedes, Bruno Padilha, Ademir Emboava, Álamo Facó, Flávio Bauraqui

Direção: Heitor Dhalia

Nacionalidade: Brasileira

Gênero:Drama