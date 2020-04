Tela Quente de hoje (13/04) exibe “Os Pinguins de Madagascar” na Globo

A Tela Quente de hoje (13/04) vai exibir a animação “Os Pinguins de Madagascar” na tela da TV Globo. O filme vai ao ar às 23h13, logo após a 20ª edição do Big Brother Brasil, comandada por Tiago Leifert.

Tela Quente de hoje (13/04) – “Os Pinguins de Madagascar”

Sinopse: Vindos da franquia de animação Madagascar, Capitão, Kowalski, Rico e Recruta, a elite do pinguins espiões, são capturados em uma missão que tinha como objetivo presentear o integrante mais novo da tropa (Recruta) em seu aniversário. Eles caem nas garras do temido dr. Otavius Brine, que se sentiu prejudicado pelo quarteto em um passado remoto. Agora, eles vão ter que impedir o maléfico plano do vilão de se vingar dos pinguins do mundo todo e, para isso, terão que juntar forças com uma especializada agência de espiões, a Vento do Norte, liderada pelo Agente Secreto. Enquanto isso, Recruta tenta provar seu valor como agente especial do time de pinguins.

Título original: Penguins Of Madagascar

Direção: Eric Darnell; Simon J. Smith

Nacionalidade: Americana

Gênero: Animação

