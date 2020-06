Tela Quente de hoje (22/06) exibe Jason Momoa em “Braven – Perigo na Montanha” na Globo

A Tela Quente de hoje (22/06) vai exibir o filme “Braven – Perigo na Montanha”, na tela da TV Globo. A produção, estrelada por Jason Momoa, vai ao ar às 22h30, logo após a novela “Fina Estampa”.

Sinopse: Joe Braven (Jason Momoa) é proprietário de uma empresa madeireira que mora com sua família no canadá. O pai de Joe, Linden, sofrendo de demência, confunde uma mulher em um bar por sua esposa, provocando uma briga de bar que leva Linden ao hospital. A família decide fazer uma pausa em sua cabana de madeira isolada, onde eles se deparam com problemas de um traficante de drogas que quer usar o negócio de Joe como fachada para sua operação de cocaína.

Mais informações:

Título original: Braven

Elenco: Jason Momoa; Garret Dillahunt; Stephen Lang; Jill Wagner

Direção: Lin Oeding

Nacionalidade: Canadense

Gênero: Suspense

