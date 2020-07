Tela Quente de hoje (27/07) exibe “Planeta Dos Macacos: O Confronto” na Globo

A Tela Quente de hoje (27/07) vai exibir o filme “Planeta Dos Macacos: O Confronto” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 22h35, logo após a novela “Fina Estampa”.

Tela Quente de hoje (27/07) – “Planeta Dos Macacos: O Confronto”

Sinopse: Dez anos após a conquista da liberdade, César e os demais macacos vivem em paz na floresta próxima a São Francisco. Lá, eles desenvolveram uma comunidade própria, baseada no apoio mútuo, enquanto os humanos enfrentam uma das maiores epidemias de todos os tempos, causada por um vírus criado em laboratório. Sem energia elétrica, um grupo de sobreviventes planeja invadir a floresta e reativar a usina lá instalada. Malcolm, único que conhece bem os símios, tenta agir pacificamente e impedir que o confronto aconteça.

Mais informações:

Título original: Dawn of the Planet of the Apes

Elenco: Jason Clarke; Toby Kebbell; Gary Oldman; Keri Russel; Andy Serkis; Kodi Smit-Mcphee

Dubladores: Dreyfuss: Mauro Ramos/ Malcon: Helio Ribeiro/ Ellie: Silvia Salusty/ Carver: Ronaldo Júlio/ Alexander: Yan Gesteira/ Foster: Mauro Horta/ Cesar: Guilherme Briggs/ Koba: Luiz Carlos Persy

Direção: Matt Reeves

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação