Tela Quente de hoje (30/09) exibe o romance “Como Eu Era Antes de Você”

A TV Globo exibe na Tela Quente de hoje, segunda-feira (30/09), o romance “Como Eu Era Antes de Você”. O filme vai ao ar às 22h25, após mais um capítulo da novela “A Dona do Pedaço”.

“Como Eu Era Antes de Você” – Tela Quente de hoje (30/09):

Sinopse: Rico e bem sucedido, Will (Sam Claflin) leva uma vida repleta de conquistas, viagens e esportes radicais até ser atingido por uma moto, ao atravessar a rua em um dia chuvoso. O acidente o torna tetraplégico, obrigando-o a permanecer em uma cadeira de rodas. A situação o torna depressivo e extremamente cínico, para a preocupação de seus pais (Janet McTeer e Charles Dance).

É neste contexto que Louisa Clark (Emilia Clarke) é contratada para cuidar de Will. De origem modesta, com dificuldades financeiras e sem grandes aspirações na vida, ela faz o possível para melhorar o estado de espírito de Will e, aos poucos, acaba se envolvendo com ele.

Ficha técnica:

Data de lançamento 16 de junho de 2016 (1h 50min)

Direção: Thea Sharrock

Elenco: Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer

Gêneros: Drama, Romance

Nacionalidade: Reino Unido

