Tela Quente hoje (01/11), segunda-feira: Rainhas Do Crime é atração na Globo

A Tela Quente hoje (01/11), segunda-feira, exibe o filme Rainhas Do Crime na Globo. O longa vai ao ar por volta das 23h, logo após mais um capítulo da novela Verdades Secretas.

Tela Quente hoje (01/11), segunda-feira: Rainhas Do Crime

Sinopse: Na década de 1970, em Nova York, as esposas de mafiosos irlandeses ficam no controle dos negócios em Hell’s Kitchen depois que agentes do FBI prendem seus maridos. O grupo é liderado por três mulheres com temperamentos extremamente diferentes, mas que compartilham do mesmo objetivo: proteger a empresa de suas famílias, custe o que custar.

O filme Rainhas Do Crime também está disponível para compra no YouTube.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: The Kitchen

Elenco: Brian D’arcy James; Domhnall Gleeson; Elisabeth Moss; James Badge Dale; Melissa Mccarthy; Tiffany Haddish

Direção: Andrea Berloff

Nacionalidade: Canadense