Tela Quente hoje (04/03) exibe Escobar: A Traição na Globo

A Tela Quente hoje (04/03) vai exibir o filme Escobar: A Traição na tela da TV Globo. O longa vai ao ar por volta das 23h55, logo após Big Brother Brasil 22.

Tela Quente hoje (04/03) – Escobar: A Traição

Sinopse: No começo dos anos 1980, a jornalista colombiana Virginia Vallejo começa um tumultuado caso de amor com o mais poderoso e temido traficante de drogas do mundo: Pablo Escobar.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Loving Pablo

Elenco: Javier Bardem , Penélope Cruz , Peter Sarsgaard

Dubladores: Armando Tiraboschi; Arthur Machado; Fernanda Baronne; Márcio Araújo; Raquel Marinho; Rodrigo Araújo

Direção: Fernando León De Aranoa

Nacionalidade: Espanhol/ Bulgaro

Gênero: Drama/ ação